https://static.news.ru/photo/182a4a4e-a607-11e9-bbec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omer Messinger/Global Look Press

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок в телеграммах начальству заявлял, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» своему предшественнику Бараку Обаме.

Как пишет Daily Mail, британский посол сообщал, что Трамп вышел из соглашения «по личным причинам», поскольку именно при Обаме был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Такое поведение Дэррок называл «актом дипломатического вандализма».

Сообщается, что телеграмму с таким содержанием Дэррок отправил в мае 2018 года, после того как Борис Джонсон, занимавший в то время пост главы британского МИДа, не смог убедить Трампа не выходить из СВПД, уточняет РИА Новости .

News.ru писал, что после утечки телеграмм Дэррока, в которых он называл американского лидера «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным», Трамп назвал его «тупым парнем», «чокнутым послом» и «напыщенным глупцом».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал слова американского президента о британском после неуважительными и неправильными.

После скандала вокруг публикаций в СМИ Дэррок подал в отставку.