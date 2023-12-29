Трампа не допустили до праймериз еще в одном штате Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до праймериз в штате Мэн, передает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря штата Шенну Беллоуз. По ее словам, такое решение было принято в связи с его участием в восстании.

Трамп отстранен, потому что он участвовал в восстании. Прийти к такому решению было нелегко. Однако я также осознаю, что ни один претендент в президенты никогда прежде не участвовал в восстании. События 6 января 2021 года были беспрецедентными и трагическими. Это была атака не только на Капитолий и правительственных чиновников, но и на верховенство закона, — отметила Беллоуз.

Решение Беллоуз основано на третьем разделе 14-й поправки к Конституции, который запрещает лицам, присягнувшим на верность, занимать какие-либо должности при участии в мятеже или восстании против Соединенных Штатов. Эта поправка была внесена после Гражданской войны для ограничения прав политиков, участвовавших в вооруженных действиях на стороне Южных штатов.

Ранее верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в местных праймериз, которые определяют кандидата от республиканцев на выборах 2024 год. Суд подтвердил решение первой инстанции на основании 14-й поправки к конституции страны. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его, а сторонники политика начали угрожать судьям расправой в социальных сетях.