Стало известно, какой штраф грозит Трампу за публикации в соцсетях Прокуроры хотят оштрафовать Трампа на $3 тысячи за публикации в соцсетях

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Прокуроры требуют наказать бывшего президента США Дональда Трампа за нарушение постановления о запрете определенных сообщений в социальных сетях. Они просят судью назначить штраф в $1 тысячу за каждое из них, пишет телеканал NBC News.

Гособвинение требует удалить данные публикации. Речь идет о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуроры указали, что политик опубликовал три сообщения в прошлые выходные.

Как указывает СМИ, экс-президент обязан присутствовать на заседании, которое может продлиться до восьми недель. Отбор присяжных начался на слушаниях в понедельник и может занять несколько дней. В сообщении говорится, что Трамп не признал себя виновным по обвинениям в фальсификации документов, что может привести к тюремному заключению до четырех лет.

Ранее Трампу были предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации. Они связаны с оформлением выплат за сокрытие компрометирующей его информации о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

Как свидетельствуют подсчеты телеканала Fox News, Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения. При этом предполагается, что фактический приговор окажется намного мягче.