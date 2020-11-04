Трамп значительно опередил Байдена по числу голосов в Айове

https://static.news.ru/photo/f2be7b5c-1e8e-11eb-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Действующие президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на этот пост, значительно увеличил отрыв от своего соперника Джо Байдена в колеблющемся штате Айова.

По результатам подсчёта 99% голосов, на долю Трампа приходится 53,2%, тогда как у Байдена 45%, сообщает РИА Новости. Несколькими часами ранее разрыв составлял 50,7% против 47,6% соответственно.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил Трампа с переизбранием на пост президента, хотя окончательно итоги выборов ещё не подведены и официально результаты не оглашались.