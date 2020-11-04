Трамп значительно опередил Байдена по числу голосов в Айове

Действующие президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на этот пост, значительно увеличил отрыв от своего соперника Джо Байдена в колеблющемся штате Айова.
По результатам подсчёта 99% голосов, на долю Трампа приходится 53,2%, тогда как у Байдена 45%,
Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил Трампа с переизбранием на пост президента, хотя окончательно итоги выборов ещё не подведены и официально результаты не оглашались.