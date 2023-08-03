Трамп заявил сторонникам, что ему может грозить почти 600 лет тюрьмы

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Экс-президент США Дональд Трамп в послании своим спонсорам предвыборной кампании выразил опасение, что в результате расследований, в которых он участвует, его могут приговорить к 561 году заключения, сообщает издание The Hill. Обвинения в своей адрес он назвал «охотой на ведьм».

Скомпрометированный юстиционный департамент США, под властью хитрого Джо (ссылка на президента США Джо Байдена — ИФ), снова обрушил на меня обвинения. И судя по некоторым сообщениям в прессе, в результате этой «охоты на ведьм», организованной левыми, я могу быть приговорен к общему сроку в 561 год, — говорится в письме Трампа.

Трампу ранее предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года. Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с привлечением Трампа к ответственности. Ему предъявили обвинения по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В свою очередь Трамп назвал обвинения со стороны администрации действующего президента США Джо Байдена попыткой вмешательства в выборы главы Белого дома 2024 года. По его словам, все это является абсолютно надуманным. Новые обвинения будут строиться вокруг ситуации с нападением на Капитолий сторонниками Байдена в 2021 году, уверен политик.