Трамп заявил об угрозе Третьей мировой из-за кризиса на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кризис на Украине может перерасти в Третью мировую войну. Об этом он сказал в выступлении перед своими сторонниками в городе Флоренс в Южной Каролине, трансляцию выступления вёл Newsmax.

Это может привести к Третьей мировой войне, я вижу, что происходит, — сказал бывший хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что Россия «не собирается останавливаться», пока не достигнет своих целей, и это всё потому, что среди нынешней администрации США «никто не может поговорить» с руководством России, в том числе и с президентом страны Владимиром Путиным.

Политик отметил, что «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора — немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе с ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».

В США в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. Избираться будут все 435 членов палаты представителей и 34 сенатора. Сейчас большинство в нижней палате парламента представляют демократы. Трамп предрекал им, включая действующего президента США Джо Байдена, политический крах.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о существующих рисках начала Третьей мировой и вероятности ядерных ударов. В подкасте Full Send Podcast он предупредил, что риски обусловлены потерей на мировой арене уважения к США.