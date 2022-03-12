Трамп заявил об угрозе Третьей мировой из-за кризиса на Украине
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:39, 13 марта 2022
Дональд ТрампФото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кризис на Украине может перерасти в Третью мировую войну. Об этом он сказал в выступлении перед своими сторонниками в городе Флоренс в Южной Каролине, трансляцию выступления вёл Newsmax.
Это может привести к Третьей мировой войне, я вижу, что происходит, — сказал бывший хозяин Белого дома.
Трамп добавил, что Россия «не собирается останавливаться», пока не достигнет своих целей, и это всё потому, что среди нынешней администрации США «никто не может поговорить» с руководством России, в том числе и с президентом страны Владимиром Путиным.
Политик отметил, что «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора — немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе с ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».
В США в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. Избираться будут все 435 членов палаты представителей и 34 сенатора. Сейчас большинство в нижней палате парламента представляют демократы. Трамп предрекал им, включая действующего президента США Джо Байдена, политический крах.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о существующих рисках начала Третьей мировой и вероятности ядерных ударов. В подкасте Full Send Podcast он предупредил, что риски обусловлены потерей на мировой арене уважения к США.