Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий Белого дома Трамп: действия Белого дома в ситуации вокруг Украины грозят началом мировой войны

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действия администрации Белого дома в ситуации вокруг Украины могут привести к мировой войне. США серьезно помогают Украине в отличии от той же Европы, отметил он на мероприятии сторонников в городе Нашвилл в штате Теннесси, сообщает РИА Новости.

Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной, — подчеркнул Трамп.

Политик «в сотый раз» сказал, что нынешняя ситуация на Украине была бы невозможна, если бы он остался президентом США.

Возможно, это приведет к третьей мировой войне из-за того, как мы управляемся с этим. Мы выделяем 40 миллиардов долларов вдобавок к другим 16 миллиардам, получается 56 миллиардов, — рассказал экс-президент.

Ранее стало известно, что политолог-американист Малек Дудаков заявил: Дональд Трамп имеет хорошие шансы на победу на выборах президента США, поскольку его поддерживает половина жителей страны. По его мнению, после ноября экс-глава Белого дома объявит о своем участии в предстоящих выборах.