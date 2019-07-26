https://static.news.ru/photo/38922640-aff7-11e9-b26c-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Основания враждовать с Россией у США отсутствуют. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил демократов в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны России.

Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами, — приводит ТАСС слова Трампа.

Американский лидер добавил, что считает демократов клоунами, над которыми смеётся весь мир.

Кроме того, руководитель американской администрации снова обрушился на Роберта Мюллера, который в качестве спецпрокурора США на протяжении двух лет искал «русский» след в американских выборах 2016 года.

Ранее Белый дом распространил письменное заявление, в котором говорилось, что слушания в Конгресса США с участием Мюллера стали «грандиозным позором» для Демократической партии, писал News.ru.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоги доклада Мюллера, в котором он признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим Трампом и Россией.