https://static.news.ru/photo/38922640-aff7-11e9-b26c-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press
Основания враждовать с Россией у США отсутствуют. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил демократов в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны России.
Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами, — приводит ТАСС слова Трампа.
Американский лидер добавил, что считает демократов клоунами, над которыми смеётся весь мир.
Кроме того, руководитель американской администрации снова обрушился на Роберта Мюллера, который в качестве спецпрокурора США на протяжении двух лет искал «русский» след в американских выборах 2016 года.