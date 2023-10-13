Трамп пожелал отставки Нетаньяху Rolling Stone: Трамп в беседе со сторонниками пожелал отставки Нетаньяху

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в беседе со сторонниками заявил, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники. По их данным, в последнее время политик провел целый ряд телефонных разговоров, во время которых «необычно много времени» ругал главу израильского кабмина.

По имеющейся информации, Трамп хотел бы отставки Нетаньяху к тому времени, когда он сам снова может вступить в должность президента США в 2025 году. По мнению американца, израильскому премьеру следует покинуть пост из-за «катастрофического провала разведки» во время его работы. Также стало известно, что Трамп высказался о необходимости прекращения любой помощи Палестине.

Ранее бывший американский лидер заявил, что конфликта между Израилем и Палестиной не случилось бы, если бы он находился на посту президента США. Политик добавил, что в этом случае также удалось бы избежать кризисной ситуации на Украине и других мировых проблем.

Он также сказал, что израильская армия и спецслужбы оказались неподготовленными к атаке палестинского движения ХАМАС. При этом Трамп напомнил об отказе Израиля помогать США в устранении генерала КСИР Касема Сулеймани. Экс-президент отметил, что американская сторона была очень разочарована и провела операцию самостоятельно, но после этого Нетаньяху попытался приписать успех Вашингтона себе.