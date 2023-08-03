Трамп заявил, что генпрокурор США придумывает обвинения против него Трамп заявил, что генпрокурор США придумывает обвинения против него по указу Байдена

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор Меррик Гарланд придумывает обвинения против него по указу главы страны Джо Байдена, сообщается на странице Трампа в соцсети Truth Social. По словам бывшего американского лидера, он вынужден тратить большое количество времени и денег на защиту.

Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано, — сказал Трамп.

Ранее экс-глава Белого дома высказал опасения в послании к спонсорам своей предвыборной кампании, что в результате расследований, фигурантом которых он является, его могут приговорить к 561 году заключения.

Трампу ранее предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года. Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с привлечением экс-президента к ответственности. Ему предъявили обвинения по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор против прав».

Трамп назвал обвинения со стороны администрации Байдена попыткой вмешательства в предстоящие выборы главы Белого дома в 2024 году. Новые обвинения будут строиться вокруг ситуации с нападением на Капитолий его сторонниками в 2021-м, подчеркнул политик.