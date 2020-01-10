https://static.news.ru/photo/339f92b6-343c-11ea-8258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/Xinhua/global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью местным журналистам заявил, что государство может не ограничиться контролем над сирийской нефтью. По словам главы государства, не исключён вариант, при котором «её следует забрать».

В процессе разговора с представителями СМИ американский лидер отметил собственное значение в военных из зоны действия турецкой операции «Источник мира». Одновременно с этим, подчёркивает президент, США сохранили контроль над нефтяными месторождениями в стране.

Я оставил в Сирии войска, чтобы они взяли под контроль нефть. Там осталось ровно столько сил, чтобы удерживать её, — заявил глава Белого Дома.

На вопрос о том, не стоит ли Вашингтону присвоить ресурсы, национальный лидер ответил следующим образом.

Я не знаю, может быть, нам следует забрать её, — приводит слова Трампа Fox News.

Как писал NEWS.ru в декабре 2019 года, США продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях. С таким утверждением выступил президент Сирии Башар Асад.

По его словам, «сейчас Америка крадёт нефть», после чего и отправляет на продажу Анкаре. Раньше тем же занимались запрещённые в России террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».