Трамп заявил о власти Путина над Байденом Трамп посчитал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден является марионеткой лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, написал в социальной сети Truth Social бывший глава государства Дональд Трамп. Таким образом политик прокомментировал ежегодное обращение хозяина Белого дома к конгрессу. Байден заявил, что Трамп «прогибался» перед Путиным.

Он (Байден. — NEWS.ru) дал им все, включая Украину. Я забрал [газопровод] «Северный поток — 2», он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера, — уверен бывший президент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден в своем ежегодном послании «О положении страны» должен первым делом заявить о прекращении «охоты на ведьм», которую он ведет в отношении него. Экс-президент убежден, что «прокуроры и судьи действуют сообща» при рассмотрении его дел, что делает США похожими на «страну третьего мира».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала уточнять, готов ли глава американской администрации демократ Джо Байден принять участие в теледебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом. Она заявила, что политик за три года на посту президента добился впечатляющего прогресса.