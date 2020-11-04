Трамп заявил о своей победе на выборах в четырёх ключевых штатах

https://static.news.ru/photo/ff4bd9ce-1ef1-11eb-98ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе на выборах в четырёх основных штатах. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и, возможно, в Мичигане.

О своих успехах Трамп отписался в Twitter.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which wonât allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось! — сообщил нынешний президент.

По предварительным данным, в Северной Каролине, Пенсильвании и Джорджии лидирует Трамп, тогда как в Мичигане голоса набирает Байден. В Пенсильвании разрыв между кандидатами на пост президента стремительно сокращается.

Общественность критически относится к высказываниям Трампа. Так, в ОБСЕ считают, что действующий президент позволил себе преждевременные заявления, в частности, в ночь после выборов.

Я знакома с заявлением, которое было сделаны преждевременно, я бы сказала, — заявила журналистам глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов Урсула Гачек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наблюдатели ОБСЕ заявили, что действующий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании много раз использовал служебные возможности для получения политической выгоды. Также, по их мнению, республиканец часто бросался словами — заявляя о фальсификациях избирательного процесса, он «не предоставил существенных доказательств».