Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Об этом он сообщил на встрече с американскими министрами.

По словам Трампа, власти США добились «огромного прогресса». По его мнению, временные рамки для договорённостей с КНДР не важны, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что США собираются помочь КНДР решить проблему денуклеаризации. Об этом заявлял госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее в Госдепартаменте опровергли сообщения о смягчении санкций Вашингтона в отношении Пхеньяна.

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