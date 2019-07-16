https://static.news.ru/photo/d17b55bc-a7f4-11e9-9281-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Об этом он сообщил на встрече с американскими министрами.

По словам Трампа, власти США добились «огромного прогресса». По его мнению, временные рамки для договорённостей с КНДР не важны, передаёт РИА Новости .