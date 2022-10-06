Трамп заявил о превращении США в насмешку для мира Экс-президент Трамп: США превратились в насмешку для мира

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стали насмешкой для мира. У нашей страны проблемы, отметил он на встрече со сторонниками в Майами, сообщает РИА Новости.

Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой, — подчеркнул экс-президент.

По его словам, миру важно, чтобы США «сохранили американскую мечту», ныне разрушаемую администрацией во главе с Джо Байденом. Трамп также посетовал на то, что из-за «нездоровых» действий Белого дома учителя в США теперь преподают детям трансгендерную повестку, а мужчины участвуют в женских соревнованиях в качестве «персон в мужском теле».

Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали, — считает экс-президент.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении выслать миллионы людей из Соединенных Штатов в случае успешного переизбрания в 2024 году. Он подчеркнул, что речь идет о «преступниках, отравляющих страну», которые незаконно проникли в США во время президентства Джо Байдена.