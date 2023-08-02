Трамп заявил о планах прокуратуры США предъявить ему новые обвинения

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Прокуратура США готовится выдвинуть против экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа новые обвинения, написал он сам на платформе Truth Social. По его словам, это должно произойти в течение часа.

Я слышу, что безумный прокурор США Джек Смит собирается выдвинуть новое недостоверное обвинение против вашего дорогого президента в течение часа, — поделился Трамп.

Он считает, что новые обвинения будут связаны вокруг ситуации с нападением на Капитолий его сторонниками в январе 2021 года. По мнению бывшего лидера страны, это является частью попытки скрыть «плохие новости о подкупах и вымогательствах», которые, как он утверждает, исходят от «команды» нынешнего президента, Джо Байдена. Трамп считает, что это часть стратегии демократов на выборах 2024 года.

Ранее стало известно, что большое жюри южного округа штата Флорида предъявило Дональду Трампу новые пункты обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о нацобороне и воспрепятствования правосудию. Сам политик своей вины по делу категорически не признает. В предвыборном штабе Трампа в этой связи заявили, что новые обвинения являются попыткой «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах.