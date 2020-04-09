Трамп заявил о пике коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже вышла на пик коронавируса. А в некоторых штатах, по словам американского лидера, заболеваемость и вовсе пошла на спад.
Заявление прозвучало на пресс-конференции, которую давал Трамп совместно с вице-президентом Майклом Пенсом.
Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс, —
передаётслова главы государства CNN.
Пенс подтвердил, что в ряде районов наблюдаются признаки стабилизации. Это Денвер, Луизиана, Нью-Йорк.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США заявили, что в крупных городах появляются признаки улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс.
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