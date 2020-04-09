Трамп заявил о пике коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/6c77058e-6a3c-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Evan Vucci/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже вышла на пик коронавируса. А в некоторых штатах, по словам американского лидера, заболеваемость и вовсе пошла на спад.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, которую давал Трамп совместно с вице-президентом Майклом Пенсом.

Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс, — передаёт слова главы государства CNN.

Пенс подтвердил, что в ряде районов наблюдаются признаки стабилизации. Это Денвер, Луизиана, Нью-Йорк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США заявили, что в крупных городах появляются признаки улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс.