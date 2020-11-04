Трамп заявил о неожиданных победах в некоторых штатах

https://static.news.ru/photo/00c35f80-1e74-11eb-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Действующий глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выигрывает те регионы, в которых не ожидал добиться победы.

Мы выиграли Флориду и выиграли с преимуществом! Мы выиграли великий штат Огайо, мы выиграли Техас!.. Также очевидно, что мы выиграли Джорджию... Они нас не догонят. Также мы точно выиграли Северную Каролину, — сказал политик во время выступления перед сторонниками. Обращение транслировалось на официальной странице Трампа в социальной сети Twitter.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Предварительные результаты выборов президента США свидетельствуют о том, что оба кандидата сохраняют реальные шансы на победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лишь немного уступает своему конкуренту, представителю Демократической партии Джо Байдену. Статистику приводит Fox News. По данным телеканала, Байдена поддержало 65 941 737 избирателей. За Трампа отдали голоса 64 262 438 человек.

Важнейшим остаётся вопрос предпочтений выборщиков в разных штатах. По информации источника, Байдена поддерживает 238 выборщиков при необходимых для победы 270.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт предсказал проблемы для России в случае успеха Байдена. Если победит Джо Байден и большинство в сенате будет принадлежать демократам, то Россию, по мнению специалиста, ждёт обвал экономики и долгий кризис.