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Президент США Дональд Трамп заявил, что распространившийся из Китая коронавирус можно называть китайским — наименования многих болезней связаны с местами, где те появились.

Все знают, что вирус пришёл из Китая, — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, он понимает, что «китайцы прошли через ад», но осуждает заявления некоторых...