Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости экономического краха ведущих национальных компаний. В частности, аэрокосмической корпорации Boeing.
Сейчас компании испытывают кризис из-за коронавируса. Трамп считает, что им нужно оказать временную поддержку.
Мы не можем позволить Boeing уйти из бизнеса, — заявил американский лидер в эфире телеканала Fox News.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская корпорация Boeing временно остановила выплату всех дивидендов, о времени возобновления выплат не сообщается. Глава компании и представитель совета директоров отказались от получения своих зарплат, также продлена остановка выкупа акций Boeing с рынка.