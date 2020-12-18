Трамп заявил о начале поставок вакцины Moderna

https://static.news.ru/photo/59c9ff06-4135-11eb-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина производства американской компании Moderna одобрена регулятором и в ближайшее время поступит в оборот.

Вакцина от Moderna получила полную поддержку. Распространение начнётся немедленно, — написал Трамп в Twitter.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

6 декабря президент Соединённых Штатов объявил о начале вакцинации населения против COVID-19. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента.

Как передавал NEWS.ru, профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США рекомендовал руководству регулятора одобрить использование вакцины Moderna. «За» проголосовали 20 экспертов, один воздержался. Эксперты FDA заявили, что преимущества вакцины перевешивают недостатки. По их данным, препарат даёт 94% защиты от COVID-19.

Moderna 17 декабря с опережением сроков представила последний пакет документов, необходимый для оценки.