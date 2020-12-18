Трамп заявил о начале поставок вакцины Moderna

6 декабря президент Соединённых Штатов объявил о начале вакцинации населения против COVID-19. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента.
Как передавал NEWS.ru, профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США рекомендовал руководству регулятора одобрить использование вакцины Moderna. «За» проголосовали 20 экспертов, один воздержался. Эксперты FDA заявили, что преимущества вакцины перевешивают недостатки. По их данным, препарат даёт 94% защиты от COVID-19.
Moderna 17 декабря с опережением сроков представила последний пакет документов, необходимый для оценки.