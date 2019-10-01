https://static.news.ru/photo/639d28d4-e4d7-11e9-8376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск процедуры импичмента, которую инициировали демократы в Палате представителей Конгресса. По его словам, происходящее является настоящим госпереворотом.

Это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2019 г.

Ранее Трамп также называл действия Демократической партии «огромным обманом», сообщает RNS .

25 сентября демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Главу Белого дома обвинили в том, что он при помощи иностранного государства планировал дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским американский президент якобы просил его начать расследование против Байдена и его сына Хантера.