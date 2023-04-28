Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии Трамп: США движутся ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена

Фото: White House/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что нация движется в направлении второй Великой депрессии, передает РИА Новости. Он указал на экономические трудности, инфляцию и ослабление позиций доллара на международной арене.

Америка идет навстречу депрессии, подобной той, что была в 1920-х годах, — заявил Трамп на встрече с приверженцами в штате Нью-Гэмпшир.

По его мнению, все это связано с политикой текущей администрации под руководством Джо Байдена, из-за которой США находится в состоянии упадка. Великой депрессией называют глобальный экономический кризис, начавшийся в 1929 году с краха на американской бирже, и длившимся 10 лет.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что СМИ в США в ужасе от того, что соперником действующего президента страны Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году может стать его предшественник Дональд Трамп. Он привел в пример газету New York Times, которая почти не критикует нынешнего хозяина Белого дома.

Ранее Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году он добьется полной независимости государства от Китая. Также он пообещал в случае возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Кроме того, Трамп подтвердил, что в случае своей победы на выборах президента он разрешит конфликт на Украине еще до инаугурации.