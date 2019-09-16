https://static.news.ru/photo/ead9399e-d881-11e9-974b-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна поможет своим союзникам, несмотря на отсутствие нужды в ближневосточных нефти и газе.

По словам американского лидера, Штаты занимают первое место в мире среди производителей энергии.

Мы не нуждаемся в ближневосточных нефти и газе, в действительности у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам! — написал политик в Twitter .

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

Для стабилизации рынка нефти Трамп разрешил задействовать американские стратегические запасы топлива.

Согласно распространённой версии, в атаке на саудовские НПЗ участвовали 10 дронов. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.