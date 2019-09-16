https://static.news.ru/photo/ead9399e-d881-11e9-974b-fa163e074e61_660.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна поможет своим союзникам, несмотря на отсутствие нужды в ближневосточных нефти и газе.
По словам американского лидера, Штаты занимают первое место в мире среди производителей энергии.
Мы не нуждаемся в ближневосточных нефти и газе, в действительности у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам! — написал политик в Twitter.
Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!
Для стабилизации рынка нефти Трамп разрешил задействовать американские стратегические запасы топлива.
Согласно распространённой версии, в атаке на саудовские НПЗ участвовали 10 дронов. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.
Если поначалу фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью, писал News.ru.