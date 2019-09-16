Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна поможет своим союзникам, несмотря на отсутствие нужды в ближневосточных нефти и газе.

По словам американского лидера, Штаты занимают первое место в мире среди производителей энергии.

Мы не нуждаемся в ближневосточных нефти и газе, в действительности у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам! — написал политик в Twitter.

Для стабилизации рынка нефти Трамп разрешил задействовать американские стратегические запасы топлива. 

Согласно распространённой версии, в атаке на саудовские НПЗ участвовали 10 дронов. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.

Если поначалу фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью, писал News.ru.

 

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