Трамп заявил, что Twitter наконец находится во «вменяемых руках»

Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

После покупки бизнесменом Илоном Маском социальной сети Twitter компания окажется «во вменяемых руках», заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает Reuters. Страница политика в соцсети была заблокирована в начале 2021 года из-за протестных акций у здания Конгресса. Трамп отметил, что не знает, вернется ли он в Twitter, если его аккаунт разблокируют. По мнению экс-президента, его собственная соцсеть Truth Social «выглядит и работает лучше».

Я рад, что после завершения сделки и покупки Илоном Маском социальной сети Twitter компания наконец окажется во вменяемых руках, — сказал Трамп.

Ранее экс-президент США проанонсировал свое возвращение в Twitter. Он поздравил Маска с приобретением компании и добавил, что его аккаунт будет восстановлен в понедельник, 31 октября. Однако позже стало известно, что информация о разблокировании аккаунта Трампа в Twitter оказалась фейком. Агентство ANI принесло извинения за распространение.

Агентство Bloomberg сообщило, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые «помогают профинансировать» сделку по приобретению соцсети. В планах Маска — уволить 75% персонала компании.