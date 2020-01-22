Президент США Дональд Трамп заявил, что эко-активистка Грета Тунберг отняла у него звание «Человека года» по версии журнала Time. Американский лидер сделал это заявление во время выступления на экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трансляцию форума на телеканале Fox Business.
Сколько ей сейчас лет? Она вышибла меня из журнала Time, — ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов о Грете Тунберг.
Американский лидер сообщил, что у шведской эко-активистки недостаточно верные знания об экологической ситуации в США. Дональд Трамп посоветовал Грете Тунберг обратить внимание на показатели других стран.
"How old is she?...She beat me out on Time magazine."
Наши показатели по чистоте воды, показатели по чистоте воздуха потрясающие. Мы должны что-то делать с ситуацией у других стран. У нас всё чисто и хорошо, но есть другие континенты, где выбросы достигают невероятного уровня, — привели слова Трампа в РБК.