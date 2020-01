Американский лидер сообщил, что у шведской эко-активистки недостаточно верные знания об экологической ситуации в США. Дональд Трамп посоветовал Грете Тунберг обратить внимание на показатели других стран.

"How old is she?...She beat me out on Time magazine."



Trump says @GretaThunberg should instead look to the record of other countries pic.twitter.com/y1vYvBPtHf