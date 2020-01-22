https://static.news.ru/photo/94d169b8-3d85-11ea-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Guo Chen/Xinhua/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что эко-активистка Грета Тунберг отняла у него звание «Человека года» по версии журнала Time. Американский лидер сделал это заявление во время выступления на экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трансляцию форума на телеканале Fox Business.

Сколько ей сейчас лет? Она вышибла меня из журнала Time, — ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов о Грете Тунберг.

Американский лидер сообщил, что у шведской эко-активистки недостаточно верные знания об экологической ситуации в США. Дональд Трамп посоветовал Грете Тунберг обратить внимание на показатели других стран.

"How old is she?...She beat me out on Time magazine."



Trump says @GretaThunberg should instead look to the record of other countries pic.twitter.com/y1vYvBPtHf — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 22, 2020

Наши показатели по чистоте воды, показатели по чистоте воздуха потрясающие. Мы должны что-то делать с ситуацией у других стран. У нас всё чисто и хорошо, но есть другие континенты, где выбросы достигают невероятного уровня, — привели слова Трампа в РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп сообщил, что, на самом деле, ничего не знает о Грете Тунберг, но он считает, что она производит впечатление «очень сердитой» девочки.