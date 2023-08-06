Трамп заявил, что только он сможет остановить третью мировую войну

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как остановить третью мировую войну. В ходе выступления на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина, трансляция которого велась на YouTube, американский политик выразил мнение, что только он сможет предотвратить глобальное боевое противостояние.

Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать, — сказал Трамп.

Также он отметил, что сможет остановить конфликт между Россией и Украиной до своего возможного переизбрания на пост американского лидера. Бывший президент уточнил, что он сможет найти пути решения, которые устроят и Киев, и Москву.

Ранее Трамп заявил, что с Россией необходимо поладить, поскольку ее запасы ядерного оружия превышают американские. По его словам, сейчас США из-за конфликта на Украине находятся «в очень глупой и опасной позиции». Также политик в очередной раз пообещал остановить конфликт в течение 24 часов, если он будет избран на пост главы государства в 2024 году.