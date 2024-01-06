Трамп заявил, что США в большой беде Трамп: США в беде из-за некомпетентности Байдена

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У США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи абсолютно некомпетентным, вынужден иметь дело с Россией и Китаем, заявил экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, которые цитирует ТАСС, нынешний американский лидер, ко всему прочему, является угрозой демократии.

Наша страна действительно в беде <...>. Такого еще никогда не было раньше. Ужасно некомпетентный человек имеет дело с вопросами ядерной войны. Он имеет дело с Россией, имеет дело с председателем Китая Си [Цзиньпином]. <...> Это несправедливый поединок, — сказал он, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова.

При этом Трамп не преминул намекнуть на состояние здоровья Байдена, который часто запинается и заикается на публике. Поэтому республиканец демонстративно сбился на последнем слове, а затем произнес его нарочито крайне медленно и по слогам, подражая интонациям соперника.

Сам Байден в предвыборной речи тоже не упустил случая раскритиковать Трампа. По словам действующего главы США, штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений экс-президента, именно из-за действий Трампа погибли люди. Байден обвинил конкурента в отходе от демократии, а его сторонников назвал мятежниками. Самому республиканцу он присвоил звание «верховного отрицателя выборов».