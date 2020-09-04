Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

https://static.news.ru/photo/0bba73c8-eeff-11ea-967f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с российским оппозиционером Алексеем Навальным, но США пока данными по этому не делу не располагают.

Я не знаю точно, что произошло. <...> У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу, — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома заявил также, что он будет «очень разозлён» в случае подтверждения причастности РФ к случившемуся с Навальным, передаёт РИА Новости.

Никто не был более жёстким в отношении России, чем я, — ответил он на вопрос о том, как должны действовать США в ситуации с российским оппозиционером.

Трамп добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Берлине в связи с этим делом в отношении РФ.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в одну из омских больниц, где ему диагностировали кому. 22 августа Навального медицинским спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Через два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

Как писал NEWS.ru ранее, Белоруссия передала ФСБ России перехваченную аудиозапись, предположительно, разговора Варшавы и Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусскими спецслужбами был якобы перехвачен разговор неких лиц из Берлина и Варшавы.