Трамп заявил, что США находятся в большой беде в преддверии выборов Трамп: США не смогут пережить еще четыре года под президентством Байдена

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Дональд Трамп

США не смогут пережить еще четыре года президентства Джо Байдена, если он победит на выборах в ноябре, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Нью-Джерси. Политик заявил, что нынешний американский лидер погряз в коррупции, передает ТАСС.

В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживет еще четырех лет [президентства] продажного Джо Байдена. Он продажный, он коррумпированный, он некомпетентный, — заявил он.

Трамп выразил уверенность, что сейчас США находятся в «большой беде» из-за политики хозяина Белого дома. По его словам, страна рискует оказаться втянутой в третью мировую войну, если ничего не изменится.

Ранее Трамп после победы на внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз) заявил, что это невероятный миг в истории страны. По словам экс-президента, его команда собирается сделать нечто, что уже давно никто не мог сделать.

До этого Джо Байден выразил готовность принять участие в дебатах с Дональдом Трампом в рамках выборов, к которым ранее призвал бывший глава Белого дома. Байден призвал организовать соответствующее мероприятие, отвечая на вопросы журналистов о возможности дискуссии.