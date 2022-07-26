Трамп заявил, что США на мировой арене терпят одно унижение за другим Трамп: США поставили на колени и постоянно унижают

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страну поставили на колени, она терпит одно унижение за другим. Это произошло после того, как в Белый дом зашел его сменщик на посту президента, отметил политик на форуме America First Policy Institute, сообщает РИА Новости.

Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде, — подчеркнул бывший американский лидер.

Трамп напомнил, что, когда он был хозяином Белого дома, США доминировали в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция не росли, страну уважали в мире.

Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится, — добавил Трамп.

Он считает, что США ускоренно «движутся в ад», при этом в страну, не имеющую защищенных границ, незаконно проникают «миллионы» мигрантов.

Ранее стало известно, что два дня назад Трамп заявил: действующий президент США демократ Джо Байден превратил Америку в «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи. По его словам, о былом доминировании в мире уже не может быть и речи. Трамп добавил, что в его время у США была «величайшая экономика».