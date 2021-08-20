Трамп заявил, что Россия снова входит в Афганистан

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Предположительно около двух недель назад Госдепартамент США подвергся хакерской атаке. Об этом сообщила в своём Twitter-аккаунте корреспондент телеканала Fox News Джэки Хейнрих.

Государственный департамент подвергся кибератаке, — написала Хейнрих, уточнив, что это произошло «пару недель назад». Журналистка рассказала, что киберкомандование Пентагона направило уведомление о возможном серьёзном взломе. При этом масштабы кибератаки и...