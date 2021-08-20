Трамп заявил, что Россия снова входит в Афганистан
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:15, 22 августа 2021
Дональд ТрампФото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
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Российская сторона снова входит в Афганистан. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, сообщает ТАСС.
По мнению Трампа, распад СССР был связан с событиями в Афганистане.
Спросите Россию <...>, они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются, — заявил политик.
По его словам, США также покинули Афганистан не навсегда.
Нам придется вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент, — уверен Трамп.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.