Трамп заявил, что при Байдене США разрушают коррумпированные политики

Фото: Tia Dufour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский экс-президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом. Для чего это делается, «никто не знает», отметил он на собрании Республиканской партии штата Нью-Гемпшир, запись его выступления размещена в соцсети Truth Social.

При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, — подчеркнул Трамп.

Он указал на то, что в руководстве Демократической партии находятся «радикальные левые». Во многих случаях они марксисты и коммунисты, считает экс-хозяин Белого дома. По мнению Трампа, США нуждаются в президенте, который готов «без раскачки начинать работу» с первого дня.

И это я, — сказал он.

Выступление в Нью-Гемпшире стало первым для Трампа после его заявления о намерении снова баллотироваться в президенты.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что если его повторно изберут главой государства в 2024 году, он создаст систему противоракетной обороны, способную защитить страну от гиперзвуковых носителей ядерного оружия. Он также отметил, что при действующем президенте Джо Байдене мир стал более опасным, и предупредил об угрозе третьей мировой войны.