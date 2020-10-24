Трамп заявил, что победа Байдена отсрочит появление вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d76a174-162f-11eb-af0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах отсрочит появление американской вакцины от коронавируса, заявил его главный конкурент и действующий глава государства Дональд Трамп.

Если Джо Байден и его демократы-социалисты получат власть, они задержат вакцину, — сказал он.

Такое заявление политик сделал в ходе выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина, передаёт CNN.

Накануне в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.