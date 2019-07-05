https://static.news.ru/photo/3a6aa654-9f49-11e9-8d11-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что экс-президент США Барак Обама добивался проведения американо-северокорейской встречи на высшем уровне, но получал отказ. Таким образом нынешний американский лидер Дональд Трамп прокомментировал данные о том, что его предшественник никогда не запрашивал такого саммита.

По словам политика, о желании Обамы с ним встретится ему сообщил сам северокорейский лидер. Глава Штатов подчеркнул, что сейчас его администрации приходится «разгребать завалы» за экс-главой государства и Джозефом Байденом.

Трамп пояснил, что ситуация с КНДР едва не была доведена до войны, однако теперь отношения хорошие, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что НАТО может исчезнуть уже в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Произойдёт это, если Трамп одержит победу на предстоящих выборах, уверен политик.