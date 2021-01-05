Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента

Американский президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах президента. Об этом он заявил во время выступления перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне.
Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение, — сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что победа была украдена, а Америка «пережила достаточно»,
Мы больше не будем это терпеть, — утверждает Трамп.
Конгресс США должен 6 января утвердить результаты выборов, прошедших 3 ноября 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал кандидат от Демократической партии 78-летний Джо Байден.
Акция сторонников Дональда Трампа переросла в потасовки с полицией. Демонстрация началась мирно, её участники требовали от конгресса не учитывать итоги выборов в тех штатах, где оппонент Трампа победил с минимальным отрывом. Позже в ряды протестующих влились ультраправые активисты, которые спровоцировали беспорядки. Силовики применили перцовый газ. Шесть человек были задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за нападение на полицейских.
Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что вице-президент США Майк Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными голоса выборщиков, избранных «мошенническим» путём. Он также сообщил, что не будет уступать Белый дом избранному главе государства Джо Байдену, а за здание с Овальным кабинетом и за сенат произойдёт «адская битва».