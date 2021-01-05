Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента

https://static.news.ru/photo/7ab01066-5044-11eb-a757-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах президента. Об этом он заявил во время выступления перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне.

Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение, — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что победа была украдена, а Америка «пережила достаточно», сообщает ТАСС.

Мы больше не будем это терпеть, — утверждает Трамп.

Конгресс США должен 6 января утвердить результаты выборов, прошедших 3 ноября 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал кандидат от Демократической партии 78-летний Джо Байден.

Акция сторонников Дональда Трампа переросла в потасовки с полицией. Демонстрация началась мирно, её участники требовали от конгресса не учитывать итоги выборов в тех штатах, где оппонент Трампа победил с минимальным отрывом. Позже в ряды протестующих влились ультраправые активисты, которые спровоцировали беспорядки. Силовики применили перцовый газ. Шесть человек были задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за нападение на полицейских.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что вице-президент США Майк Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными голоса выборщиков, избранных «мошенническим» путём. Он также сообщил, что не будет уступать Белый дом избранному главе государства Джо Байдену, а за здание с Овальным кабинетом и за сенат произойдёт «адская битва».