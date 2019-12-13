https://static.news.ru/photo/8ec5e8c8-1dd2-11ea-b041-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп перед переговорами с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом заявил, что его не волнует длительность процедуры импичмента в Сенате Конгресса США.

Я не против длинного процесса, потому что хочу увидеть осведомителя, который является мошенником, — цитирует Трампа ТАСС.

Он также добавил, что его устраивают оба варианта: и длинный, и короткий процесс.

Как ранее писал NEWS.ru, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Трансляция заседания велась на сайте комитета.