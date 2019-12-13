Американский лидер Дональд Трамп перед переговорами с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом заявил, что его не волнует длительность процедуры импичмента в Сенате Конгресса США.
Я не против длинного процесса, потому что хочу увидеть осведомителя, который является мошенником, — цитирует Трампа ТАСС.
Он также добавил, что его устраивают оба варианта: и длинный, и короткий процесс.
Как ранее писал NEWS.ru, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Трансляция заседания велась на сайте комитета.
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