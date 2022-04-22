Трамп заявил, что не брал на себя ответственность за беспорядки в Капитолии

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что не признавал свою ответственность за штурм Капитолия 6 января 2021 года. В тот день толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса после победы Джо Байдена на выборах. Люди устроили беспорядки и задержали утверждение итогов голосования. В результате погибли несколько человек.

Нет, это неправда. Я никогда не брал на себя ответственность, — заявил экс-глава Белого дома.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на запись телефонного разговора, попавшую в её распоряжeние сообщила, что бывший президент США Дональд Трамп заявил лидеру республиканского меньшинства в палате представителей конгреcса Кевину Маккарти, что несёт частичную ответственность за беспорядки при штурме Кaпитолия.

Байден недоволен тем, что в отношении Трампа так и не заведено дело по факту штурма Капитолия. По его мнению, экс-президент должен быть привлечён к ответственности за события, приведшие к гибели пяти человек.