Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал достичь мирного разрешения конфликта на Украине сразу после своей возможной инаугурации в текущем году, передает ТАСС. Однако он не уточнил конкретные временные рамки или подробности плана по разрешению конфликта.

Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность президента США. Я хорошо знаю президента России Владимира Путина, знаю президента Украины Владимира Зеленского, мы это урегулируем, — пообещал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что ему далеко до умственных проблем его преемника Джо Байдена. Экс-глава государства пообещал сообщить, когда ему «поплохеет». Также Трамп рассказал о друзьях, которые в 80 лет только стали добиваться успеха. Сам он, по его словам, чувствует себя лучше, чем 25 лет назад. Также республиканец успешно прошел тест у врача на когнитивные способности, чем, по его словам, Байден похвастаться явно не может.

До этого экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина, Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась в психическом здоровье своего конкурента на первичных выборах — Дональда Трампа. По ее словам, заявления бывшего президента о ее ответственности за события в Капитолии не соответствуют фактам, и такого человека нельзя ставить на столь ответственный пост.