Трамп заявил, что готов сесть в тюрьму

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп, признанный виновным по делу о фальсификации деловой документации, заявил, что готов к тюремному заключению. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. Журналист спросил у Трампа, как он будет действовать, если судья вынесет приговор не в пользу миллиардера.

Я с этим соглашусь, — ответил Трамп.

Он подчеркнул, что сейчас уголовные дела в США стали настоящим оружием. Тем не менее в публикации отмечается, что команда юристов Трампа намерена обжаловать тюремный приговор.

Ранее Дональд Трамп — младший в интервью Такеру Карлсону допустил, что его отца действительно могут посадить в тюрьму. По его словам, решение огласить приговор 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, было принято неслучайно.

При этом американский адвокат Алексей Тарасов высказывал мнение, что Дональду Трампу, признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, грозит до 20 лет лишения свободы. Он объяснил, что возможное назначение ему судом 136 лет тюрьмы относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому пункту обвинения. В свою очередь депутат Алексей Журавлев уточнил, что, если Трампу удастся вновь занять пост главы США, он не сможет сам себя помиловать.