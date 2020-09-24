Трамп заявил, что Блумберг совершил преступление

https://static.news.ru/photo/dbac0ed0-fe8a-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Миллиардер Майкл Блумберг нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключённых во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил президент США Дональд Трамп.

В подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом Трамп отметил , что это является настоящим преступлением.

Он реально даёт деньги людям — он платит людям за голосование. По сути он говорит: вот деньги, теперь идите и голосуйте только за демократов, так? — подчеркнул Трамп.

Блумберг совместно с организацией «Коалиция по восстановлению прав во Флориде», которая собрала $5 млн, помог оплатить долги экс-заключённых — речь идёт о выплатах для зарегистрированных избирателей афроамериканцев или латиноамериканцев, штрафы которых составляют менее $1,5 тысячи. Закон штата предполагает, что для получения права голосовать необходимо погасить все долги.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Трамп идёт на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.

Ранее NEWS.ru писал, что Трампа и его супругу, первую леди Меланию Трамп освистали люди во время церемонии, проходящей в здании Верховного суда страны (Вашингтон). Чета прибыла туда, чтобы выразить своё почтение покойной судье Рут Бейдер Гинзбург.