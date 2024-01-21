Трамп заявил, что Байдену несдобровать после конца президентства Трамп: Байдену будет грозить опасность без президентской неприкосновенности

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту США Джо Байдену может грозить уголовное преследование после конца президентского срока, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Поэтому, по его мнению, главе государства нужна политическая неприкосновенность. Трансляция выступления велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

Президенту нужна неприкосновенность — речь не обо мне, а о каждом главе государства. Партия-соперник обвинит их за все, что они сделали. Как пример: когда Байден отработает срок, будет ли у него список дел, за которые его можно преследовать? — задался вопросом Трамп.

Ранее экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина, Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась в психическом здоровье своего конкурента на первичных выборах — Дональда Трампа. По ее словам, заявления бывшего президента о ее ответственности за события в Капитолии не соответствуют фактам, и такого человека нельзя ставить на столь ответственный пост.

До этого Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за 24 часа, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером, что для США «хорошо, а не плохо».