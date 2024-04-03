Трамп заявил, что Байдена никто не уважает

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президента США Джо Байдена никто в мире не уважает, заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. По его словам, он может заниматься только распространением дезинформации и фальсификацией выборов, передает пресс-служба политика.

Джо Байдена не уважают, Джо Байдена не боятся <...>. Единственное, в чем он хорош, это фальсификация выборов и дезинформация <...>. Под моим руководством Америку скоро снова будут уважать, как никогда раньше, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что действующий глава Штатов не может связать двух слов. Кроме того, он физически немощен, поскольку зачастую не может уйти со сцены после своих выступлений.

Ранее Байден бросил вызов своему предшественнику Дональду Трампу, предложив ему устроить состязание по гольфу. Он даже готов дать миллиардеру фору.

До этого американский лидер сообщил, что преклонный возраст сделал его только мудрее. На мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке президент пошутил, что выглядит на 40 лет. Глава Белого дома пояснил, что именно так ответил бы скептикам, которые считают его слишком старым для высшего государственного поста. Вместе с тем Байден раскритиковал своего конкурента на выборах Трампа, назвав его взгляды устаревшими.