Трамп заявил, что Байден виновен в росте цен на бензин в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден «отправил в небеса» цены на бензин. По его словам, сделано это было, ещё до событий на Украине, сообщает РИА Новости.

Задолго до Украины Байден отправил цены на бензин ввысь своей ультралевой... энергетической политикой, вдохновленной социалистической шуткой, известной как Зелёный новый курс. Ветряные мельницы, ветряные мельницы, мы хотим повсюду ветряные мельницы, — передразнил Трамп тезисы сегодняшней администрации США.

Он добавил, что дом, находящийся рядом с ветряной мельницей, практически ничего не стоит, а сама подобная энергетика являются очень дорогой.

Трамп на митинге в штате Северная Каролина оспорил тезис Белого дома, старающегося переложить ответственность за инфляцию на власти России. Он также напомнил, что при его президентстве бензин в США стоил в два раза дешевле, а страна сохраняла энергонезависимость.

Помните энергетическую независимость? У нас так много всего было. Мы могли бы за год вдвое превзойти Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что Джо Байден намеренно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание общественности от энергетических реформ внутри страны, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, команда американского главы государства проводит реформу перехода от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.