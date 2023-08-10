Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума, передаёт РИА Новости. По мнению экс-президента, высказанному в соцсети Truth Social, его преемник является «ментальной катастрофой» для Америки.

Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший <...> Он является ментальной катастрофой, — написал Трамп.

В частности, по мнению Трампа, нынешняя миграционная политика в США может стать величайшей ошибкой в истории страны по вине Байдена, поскольку он является «человеком с умом, идеями и IQ первоклассника».

Ранее Дональд Трамп также утверждал, что лишь он может предотвратить начало третьей мировой войны. Более того, экс-президент США заявил о готовности урегулировать украинский кризис до своего возможного переизбрания. Он уверен, что сможет найти пути решения, которые устроят и Москву, и Киев. По мнению Трампа, договоренности будут достигнуты всего за 24 часа.

До этого Трамп заявлял, что с Россией необходимо поладить, поскольку ее запасы ядерного оружия превышают американские. Он также подверг критике действующую американскую администрацию, которая, по его словам, выделяет на поддержку украинцев в разы больше Европы — $200 млрд против $25 млрд. Подобную ситуацию Трамп назвал глупой.