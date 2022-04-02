Трамп заявил, что Байден принёс США худшие времена в истории

Администрация президента Джо Байдена довела США до худших времён. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками на митинге в Мичигане. Он подчеркнул, что действующий глава Вашингтона не понимает, что происходит. Слова Трампа приводит РИА Новости.

Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне, — заявил экс-президент.

Он также отметил, что в жизни у американцев наступил «самый опасный период», при котором их президент не понимает, что происходит, что он говорит и где находится.

Слабость Байдена привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, — считает Трамп.

При этом он подчеркнул, что при нём страна достигла энергетической независимости«, при которой бензин стоил $1,8 за галлон.

Ранее сторонники экс-президента США Трампа в Республиканской партии экстренно обсудили опасность американского вмешательства в конфликт на Украине. В этой связи республиканцы раскритиковали позицию действующей администрации Вашингтона. В результате экстренного мероприятия собравшиеся пришли к выводу, что «любая помощь Украине равносильна причинению ей вреда». Также республиканцы отметили, что политический истеблишмент США намерен втянуть страну в «катастрофический конфликт».