Несмотря на бушующий коронавирус, президентская кампания в США продолжается. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп перехватывает инициативу у своего главного соперника Джозефа Байдена. Сторонники президента в сенате сигнализируют, что продолжают расследование против сына Байдена — Хантера, а возможное сотрудничество демократа с администрацией в борьбе с COVID-19 может принести демократу больше потерь, чем приобретений.

Предвыборный штаб Трампа старается извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Президенту теперь отдан солидный кусок эфирного времени, и 84% американцев пристально следят за его пресс-конференциями. Страна видит в нём лидера борьбы с пандемией, поэтому трамповские политтехнологи взяли на вооружение новую стратегию: характеризовать Байдена как «оппозицию». Согласно этому плану, так как фигура президента теперь почти неотделима от кампании против коронавируса, Байден, пытаясь помешать Трампу, будет как бы играть в одной команде с заразой.

Смысл вот в чём: президент Трамп вёдет за собой нацию в войне против коронавируса, а Джо Байден, демократы и СМИ решили стать оппозицией в этой войне, — по данным источников NBC, такими словами директор коммуникаций предвыборного штаба Трампа Тим Мурто объяснял стратегию своим подчинённым.

В попытке парировать этот ход Байден принял неожиданное решение: пойти на сотрудничество с Трампом.

Администрация президента Трампа посоветовала мне позвонить ему и предложить свою помощь (в борьбе с COVID-19. — NEWS.ru), — заявил Байден во время обращения к своим сторонникам. — Что же, я рад, что он готов со мной поговорить. Моя команда работает над организацией звонка.

Пандемия поставила Байдена в непростое положение, практически остановив его президентскую кампанию. Аналитики соглашаются: в сложившихся обстоятельствах исход выборов решит не агитация, а то, насколько успешно Трамп справится с кризисом. Если усилия хозяина Белого дома провалятся, Байдену останется только раскритиковать его действия и предложить избирателям себя в качестве альтернативы.

Хотя некоторые просчёты Белого дома в борьбе с коронавирусом уже становятся заметны, Байден пока весьма сдержанно это комментирует. В эфире NBC он заявил , что Трампа «не стоит винить в коронавирусе», и не согласился с ведущим в том, что у президента «кровь на руках».

Не исключено, что такой осторожный подход лишит Байдена главного преимущества в будущей схватке с Трампом. Демократы наверняка припомнят ему сотрудничество со своим главным врагом и слишком мягкую критику в его адрес.

Между тем республиканцы не хотят заключать перемирие со своими оппонентами даже во время пандемии. По данным Politico, сенатский комитет по внутренней безопасности продолжает вести расследование против сына Байдена, которое касается его работы в компании Burisma.

Хотя глава комитета сосредоточен на беспрецедентном кризисе, который мы сейчас переживаем, наши надзорные органы продолжают свою работу, — подчеркнул официальный представитель главы комитета Рона Джонсона. — Ничего не изменилось в наших долгосрочных расследованиях.

В то же время каких-либо серьёзных результатов расследование против Байдена в ближайшее время не даст, так как сенаторы вынуждены работать из дома и не имеют доступа к секретным документам, хранящимся в конгрессе. Слова представителя Джонсона — скорее попытка напомнить о сомнительном бизнесе семьи Байдена в то время, как на фоне более серьёзных проблем американская публика начала об этом забывать.