https://static.news.ru/photo/5859aa44-b361-11e9-a01f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп (справа) Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп дал старт строительству ограждения вокруг Белого дома.

В настоящее время участок вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый популярный среди туристов вид на эту достопримечательность, закрыли забором белого цвета.

Несмотря на это, резиденцию американского лидера всё ещё видно с улицы. Ограждение обтянуто белой тканью, на которой напечатаны детали проекта, а также изображения того, как Белый дом выглядел в предыдущие эпохи.

Согласно планам, опубликованным на сайте Национальной парковой службы, прежний забор высотой приблизительно в два метра заменят в два раза более высоким. Его возведут с применением технологий обнаружения нарушителей.

Ранее News.ru писал, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.