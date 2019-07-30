Президент США Дональд Трамп дал старт строительству ограждения вокруг Белого дома.
В настоящее время участок вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый популярный среди туристов вид на эту достопримечательность, закрыли забором белого цвета.
Несмотря на это, резиденцию американского лидера всё ещё видно с улицы. Ограждение обтянуто белой тканью, на которой напечатаны детали проекта, а также изображения того, как Белый дом выглядел в предыдущие эпохи.
Согласно планам, опубликованным на
Ранее News.ru писал, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.