Трамп запретил главе аппарата Пенса появляться в Белом доме

https://static.news.ru/photo/b6bf34ae-50b9-11eb-858d-fa163e074e61_660.jpg Марк Шорт Фото: The White House/wikimedia.org

Действующий президент США Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом руководителю аппарата Майка Пенса — Марку Шорту. Такое решение Трамп принял из-за недовольства Пенсом, который отказался вмешаться в процесс утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов.

Американский лидер заявлял, что Пенсу не хватило смелости сделать то, что было необходимо для защиты американской конституции, пишет ТАСС.

Отмечается, что Шорт, возглавляющий аппарат Пенса, консультировал вице-президента по вопросам утверждения итогов президентских выборов и, вероятно, именно он порекомендовал Пенсу не вмешиваться в процесс подведения итогов голосования, о чём ранее просил Трамп.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп обратился к вице-президенту Майку Пенсу с призывом отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы впоследствии пересмотреть итоги выборов. Он напомнил, что вице-президент Соединённых Штатов обладает для этого всеми необходимыми полномочиями.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.

После этого в здание конгресса вернулись члены обеих палат парламента, они продолжили дебаты по утверждению итогов выборов президента.