Трамп заменил свои предвыборные встречи «телефонными митингами»

https://static.news.ru/photo/aafa407a-c98f-11ea-89d5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил традиционные предвыборные встречи из-за COVID-19. Вместо них он стал проводить «телефонные митинги».

Первое такое мероприятие прошло 17 июля, передаёт CNN. На нём он заявил, что США «хорошо справляются» с поиском вакцины от коронавируса, однако пока этот вопрос не решён.

Пока этот вопрос (с вакциной. — NEWS.ru) не решён, трудно проводить большие митинги, поэтому я буду проводить их по телефону, и мы будем называть их «митингами Трампа», — подчеркнул он.

Такое решение политик принял после митинга в штате Оклахома, который местный департамент здравоохранения назвал причиной нового всплеска заболеваемости.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Ранее NEWS.ru писал, что до этой даты Трамп хочет провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.