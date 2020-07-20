Трамп заменил свои предвыборные встречи «телефонными митингами»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил традиционные предвыборные встречи из-за COVID-19. Вместо них он стал проводить «телефонные митинги».
Первое такое мероприятие прошло 17 июля,
Пока этот вопрос (с вакциной. — NEWS.ru) не решён, трудно проводить большие митинги, поэтому я буду проводить их по телефону, и мы будем называть их «митингами Трампа», — подчеркнул он.
Такое решение политик принял после митинга в штате Оклахома, который местный департамент здравоохранения назвал причиной нового всплеска заболеваемости.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Ранее NEWS.ru писал, что до этой даты Трамп хочет провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен