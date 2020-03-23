https://static.news.ru/photo/49e383aa-6d1e-11ea-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опасается, что ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, отрицательно скажутся на экономике страны, и уже начал обсуждать со своими советниками возможность их постепенной отмены.

Обсуждение ведётся в конфиденциальном порядке. Хозяин Белого дома и его помощники обговаривают варианты действий после 31 марта, когда истечёт срок профилактических рекомендаций для американцев держаться друг от друга на безопасном расстоянии и не покидать своих домов даже в будние дни.

Координаторы Белого дома считают данные меры единственной реальной возможностью подавить вспышку коронавируса в стране. Трамп с ними не согласен, делает упор на то, что такая профилактика отразится на экономике страны сильнее, чем последствия заболевания.

Предполагается, что в итоге действующие ограничения скорее будут смягчены, чем отменены полностью, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек.

Как писал ранее NEWS.ru, в США число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки возросло примерно на 10 тысяч, и в настоящий момент общее количество заболевших превышает 35 тысяч человек. Около половины заражённых приходится на долю штата Нью-Йорк.